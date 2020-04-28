Afyonkarahisar İGM Başkanı Çoban, Çay'da incelemelerde bulundu
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Afyonkarahisar İGM Başkanı Çoban, Çay'da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Çay ilçesindeki il özel idare ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Afyonkarahisar İGM Başkanı Çoban, Çay'da incelemelerde bulundu
28.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:50

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Çay ilçesindeki il özel idare ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin Çay ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki sıcak asfaltlama çalışmalarını inceleyen İGM Başkanı Çoban, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 2019 yılında 240 ton kapasiteli sıcak asfalt şantiyesi kurduklarını anımsattı.

Bu yıl asfalt sezonu çalışmalarına Çay ilçesinden başladıklarını dile getiren Çoban, "Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, geçen yıldan beri bu yolun asfaltlanması için çalışmalar yapıyordu. İl Özel İdaresi ile Çay Belediyesi arasında protokol yapıldı. Burada da görüldüğü üzere yolun sıcak asfaltlanması tamamlanmak üzere. İnşallah, yapılan bu çalışmada diğer belediyelere de örnek olacak." ifadesini kullandı.

Başkan Çoban, asfaltlama çalışmalarını incelemesinin ardından Çay Belediyesi ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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