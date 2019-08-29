Afyonkarahisar hükümlüler motokros alanını temizledi

29.08.2019 14:49

Hükümlüler motokros alanını temizledi

Afyonkarahisar'da 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, şampiyonanın yapılacağı alanda 90 denetimli serbestlik hükümlüsü 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında temizlik yaptı.

Afyonkarahisar'da 17. ayak yarışlarının yapılacağı Dünya Motokros Şampiyonası öncesi alanda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak olan şampiyona birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında Afyonkarahisar'da 90 hükümlü, çevre temizliği yaptı. Afyon Motorsporları Merkezi'ndeki çevre temizliği programına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı vekili Muammer Özcan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kadir Avara, Kampüs Açık Cezaevi Müdürü Bülent Işık, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve hükümlüler katıldı. Hükümlüler, Motorsporları Merkezi'ndeki pist alanı ve çevresi, kamp alanları ve festival alanında çevre temizliği yaptı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, proje kapsamında, Temiz çevre için Afyon Motorsporları Merkezi'ndeki kamp alanı, festival alanı ve şampiyonanın yapılacağı parkurda temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde en anlamlısı. Çünkü hükümlülerimizin topluma yararlı bir şekilde geri dönüşleri sağlanıyor. Onların faydalı birer birey olma yolunda önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA