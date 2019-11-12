Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandıAfyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

12.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46
Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli tarafından yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı günlerde 4 ev ve 3 otomobilden para, ziynet eşyası ve televizyon gibi değerli eşya çalan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K. (15) gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı
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