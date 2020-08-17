Afyonkarahisar havası en kirli şehirler arasında - Afyonkarahisar havası en kirli şehirler arasında Vatandaşlardan hava kirliliği ile ilgili yorumlar Muhsin Keçeci: "Kaliteli kömür kullanılsın" Doğan Balaman: "Ağaçlandırma çalışması yapılsın" Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri'...

- Afyonkarahisar havası en kirli şehirler arasında

Vatandaşlardan hava kirliliği ile ilgili yorumlar

Muhsin Keçeci: "Kaliteli kömür kullanılsın"

Doğan Balaman: "Ağaçlandırma çalışması yapılsın"

AFYONKARAHİSAR - Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışması sonuçlarına göre havası en kirli iller arasında yer alan Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı çıkan sonucu doğru bulurken, bazı vatandaşlar da geçmiş yıllara göre Afyonkarahisar'ın havasının daha iyi olduğunu söyledi.

Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışmasını yayınladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller ise Iğdır, Bursa, Düzce, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Manisa oldu. Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı olarak Afyonkarahisar'ın hava kirliliğini vatandaşlara sorduk.

Eskiye göre daha iyiyiz

Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı hava kirliliğinin yüksek olduğunu belirtirken bazı vatandaşlar da kentin havasının eskiye göre daha iyi olduğunu söyledi. Hava kirliliğinin özellikle kullanılan kötü kömürlerden meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar, doğalgazın tüm mahallelere yayılmasıyla hava kirliliğinin de buna bağlı olarak azalacağını aktardı.

İyi kömür kullanılsın

Afyonkarahisar sakinlerinden Muhsin Keçeci, hava kirliğinin kullanılan kötü kömürlerden kaynaklandığını söyledi. Kaliteli kömür kullanılırsa kirliliğin kalmayacağını kaydeden Keçeci: "İnsan yürürken nefes alıp vermekte zorlanıyor. Herkes kaliteli kömür kullanırsa hava kirliliği kalmaz" dedi.

Devlet TEMA gibi kuruluşlara daha fazla bütçe ayırsın

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun açıkladığı sonuçlara katıldığını kaydeden Ahmet Karatabak ise Afyonkarahisar'ın havasının pis olduğunu söyledi. Hava kirliliğiyle ilgili araştırma yaptığını dile getiren Karatabak: "Sadece Afyonkarahisar için değil genel bir sorun var. Sebebi orman tahribatı olabilir. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının yeterli olduğunu düşünmüyorum. TEMA gibi kuruluşlara devlet daha çok bütçe ayırırsa daha verimli olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışması yapılması gerekiyor

Ömür Çalışkan da, merkeze yakın bir köyde oturduğunu ve kış aylarında hava kirliliğinin daha fazla olduğunu belirterek doğalgazın yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Doğan Balaman ise, Afyonkarahisar'da yeşillendirme ve ağaçlandırmanın yapılması gerektiğini ifade ederek vatandaşların yakıt tüketimini de bilinçli bir şekilde yapması gerektiğinin altını çizdi.

Afyonkarahisar'a doğalgazın gelmesiyle birlikte hava kirliliğinin azaldığını ifade eden Ahmet Bozkurt, Güvenevler Mahallesi'nde kirliliğin çarşıya göre daha az olduğuna dikkat çekti.

Medine Tusu da, kentte hava kirliliğinin çok fazla olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu şehirde insan nüfusuna göre araç sayısı daha fazla. Yine sigara tüketimi çok fazla. Şu anda bu kirlilikle ilgili bir şey yapılamaz. Bunun önüne de geçilemez. Daha kötü olacağımızın farkındayım.

Kaynak: İHA