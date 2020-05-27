AFYONKARAHİSAR Haşhaş tarlaları, tablo gibi
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AFYONKARAHİSAR Haşhaş tarlaları, tablo gibi

Haşhaş tarlaları, tablo gibiAFYONKARAHİSAR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

27.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:29

Haşhaş tarlaları, tablo gibi

AFYONKARAHİSAR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da mayıs ayının ortalarında açan haşhaş çiçekleri, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Beyaza bürünmüş tarlaların fotoğraflarını çekenler, bu kareleri sosyal medyadan paylaşıyor. İnsanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz çiçekleri, bölgede görsel güzellik oluşturuyor. Afyonkarahisar'da, Türkiye'de yetiştirilen haşhaşın yüzde 90'ı üretiliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi denetiminde yılda 2 kez yetiştirilen haşhaş bitkisi, bölgenin en büyük gelir kaynağı olarak biliniyor.

Haşhaş üreticisi Kazım Durmuş (54), yazlık ekimi yapılan haşhaş bitkisinin çiçek açtığını belirterek, "Genelde mayıs sonu, haziran başı açar ve 'güzlük' denir. Ekimde ekilen ve kışın zarar gören haşhaş tohumları havanın durumuna göre mart- nisan ayında tekrar ekilir. Bu ekime 'yazlık' denir. Ağustos, eylül ayında çiçek açar. Genelde 2- 3 defa çapa yapılır ve yazlık olan diğerine göre daha çok sulanır. Gübrelemesi aynıdır. Yapraklar döktükten sonra kapsül oluşarak içerisi haşhaş olarak olgunlaşarak kuruması beklenir ve koparılır. Bu yıl rekoltenin beklenen gibi iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Haşhaş tarlaları, tablo gibi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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