Afyonkarahisar Güney'de Gelecek heyecanı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde yapılacak ara seçim dolayısıyla beldeyi ziyaret etti.

Genel Başkan Davutoğlu'na ziyaretindeGelecek Partisi Osmaniye İl Başkanı Mustafa Saygılı ve Düziçi İlçe Başkanı Mehmet Ateş ile teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Gelecek Partisi Osmaniye İl Başkanı Mustafa Saygılı: "Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için ara seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na

Osmaniye İl Teşkilatı ve Düziçi İlçe Teşkilatımızla destek vererek eşlik ettik.

Seçim öncesi belde halkımızla buluştuk. Belde halkının Genel Başkanımıza yoğun ilgi ve sevgi seli bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Burada sorunları talepleri dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Gelecek Partisi olarak belde de ülkemizde ne gibi çalışmalara öncülük edebiliriz bunları anlattık. Yapılan yanlış politikalar yüzünden bu halde olduğumuzun halkımızda esnafımızda farkında. Belde halkımızın Geleceği öngörerek oy vereceklerinden eminiz. Şimdiden Beldemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler