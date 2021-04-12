Afyonkarahisar güne karla uyandı
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Afyonkarahisar güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar güne karla uyandı Nisan ayında yağan kar şaşkınlığa neden oldu Afyonkarahisar'da gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplanırken, sabah uyandıklarında nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışını gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

Afyonkarahisar güne karla uyandı

Nisan ayında yağan kar şaşkınlığa neden oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplanırken, sabah uyandıklarında nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışını gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından araçların üstü ve doğa adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yağışa rağmen yollarda kar tutmazken, ulaşımda ise herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Nisan ayının ortalarında yağan kar ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar yola çıkmadan önce araçlarında kar temizliği yaptı. Yağışa en çok sevinin ise çocuklar oldu. Okul için sokağa çıkan çocuklar topladıkları karlarla oynayarak okullarına gitti.

Yağış sonrası özellikle çatılar, ağaçlar ve araçların üstlerinde biriken karla güzel görüntüler oluştururken, kentin karla kaplı görüntüsünü ise İhlas Haber Ajansı kameramanları havadan drone ile görüntüledi.

Öte yandan, kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalara '0' dereceye kadar düştü.

Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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