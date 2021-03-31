Afyonkarahisar güne karla uyandı
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Afyonkarahisar güne karla uyandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar güne karla uyandıAfyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahisar güne karla uyandı

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahisar'da dün saat 21.00'de başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaz örtü ile kapladı. Yağan kardan sonra kentteki binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, kaldırımlarda biriken kar üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı. Şehirler arası ulaşımda kavşak noktası olan kentte bağlantı yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı
Afyonkarahisar güne karla uyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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