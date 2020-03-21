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Afyon, Güncel

AFYONKARAHİSAR Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeliAFYONKARAHİSAR'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu, hatta günlerce kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

21.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:54
AFYONKARAHİSAR Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

AFYONKARAHİSAR'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu, hatta günlerce kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Dr. Şahan, "Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske daha tehlikeli hale gelir" dedi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Kolonya ve dezenfektan ürünleriyle birlikte kullanımı artan maskeler koruyucu tedbirler olarak dikkati çekiyor. Afyonkarahisar'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, doğru ürün ve doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

'ÜZERİNE BİRKAÇ KEZ ÖKSÜRDÜĞÜNÜZ MASKEYİ TEKRAR KULLANMAYIN'

Maske kullanımında ciddi yanlışlar yapıldığını söyleyen Dr. Sami Şahan, "Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske var. Bunlardan 1 tanesi sağlık profesyonellerinin kullandığı N95 olarak ifade edilen filtreli maskeler. Bu maskeler sağlık çalışanlarının riskli hasta grupları ile temas ettiği durumlarda kullanılan maskeler. Sürekli bu maske takılarak, sabahtan akşama kadar maskeyle gezilmez. Bir diğeri ise cerrahi maske olarak bilinen maskeler. Bu maskeler ise hastalıktan koruma oranı çok yüksek olmayan maskelerdir. Yapısı itibariyle de koruyucu özelliği çok yüksek olmadığı da belirgindir. Dolayısıyla bu tür maskeleri biz daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymasın, çevresindeki insanları koruyalım diye öneriyoruz. Dolayısıyla bu maskeler gün boyu veya 2- 3 gün boyunca kullanılacak maskeler değil. Bu maskeleri gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak, cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske zaten kendisi virüsler ve bakteriler için bir vasat haline gelir ve daha tehlikeli hale gelir. Koruyucu amaçla kullandığınızda sağlığınız açısından sakıncalı olur" dedi.

'MASKE TAKINCA YÜZDE 100 KORUNDUĞUNU KİMSE DÜŞÜNMESİN'

Maske kullanımının bir başka insana virüs bulaştırma ihtimali olan hastalar için önerildiğini ancak sağlıklı insanların maske kullandığının gözlendiğini ifade eden Dr. Sami Şahan, şunları söyledi:

"Yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastalara hemen maskesini takmasını öneriyoruz. Maskeyi takıp etrafındaki insanlara virüsü saçmasını önlemek amaçlı veriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bireylerin 'bu maskeyi takıyorum ve yüzde 100 korunuyorum' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Dışarıda gezerken sürekli bu maskeyi takarak gezmenin gereği de yok. İnsanların hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesi daha doğru olur. Bir de artık tanısı konan ve şüpheli olan hastaların evinden çıkmaması öneriliyor çünkü vaka sayısı önümüzdeki günlerde gittikçe artacak. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Karantina altına alınanlar, yurt dışından gelenlerin evlerinden çıkmama önerisine ciddi şekilde uyması gerekiyor. Doktor tarafından maske takılması önerilen kişilerin mutlaka dışarı çıkması gerekiyorsa maskeyi mutlaka takarak çıkması lazım." Kapalı bir mekanda bazı insanların ağzında takılı olan maskeyi çıkarıp, öksürdüğünü de kaydeden Dr. Sami Şahan, şöyle dedi:

"Maske takılı olan bir vatandaş öksürük gelince maskeyi devamlı taktığı için kirlenecek diyerek çıkarıyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, maskesi yok ise etrafına rahatsızlık vermeyecek şekilde öksürürse bunlara gerek kalmaz."

AFYONKARAHİSAR Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

Kaynak: DHA

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AFYONKARAHİSAR Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

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