AFYONKARAHİSAR Gönüllü oyuncular mest etti Gönüllü oyuncular mest ettiAFYONKARAHİSAR Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları yeni sezonda 'Bugün Git Yarın Gel' oyunuyla seyircisiyle buluştu.

Gönüllü oyuncular mest etti

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları yeni sezonda 'Bugün Git Yarın Gel' oyunuyla seyircisiyle buluştu.

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Birim Sorumlusu Hasan Hüseyin Elmas yönetiminde 'Bugün Git Yarın Gel' isimli oyun büyük beğeni kazandı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve çok sayıda sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği oyunda salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverler, unutulmaz bir gece yaşadı. Hafta sonu tatilini lüks bir dinlenme tesisinde geçiren müdürüne eksik bir imzayı tamamlatmak için giden namuslu ve dürüst bir memur olan Şefik Şaşmaz'ın başından geçen komik ve tuhaf olaylar silsilesini konu alan iki perdelik oyunda, profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performans sergileyen oyuncular, izleyiciden büyük alkış aldı. Oyuncular tiyatro sonunda asker selamı vererek görevi başındaki güvenlik güçlerine başarı diledi.

'ŞEHRİMİZİN TANITIMINA DEVAM EDECEĞİZ'

Oyun sonunda Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, performanslarından dolayı tiyatrocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Önümüzdeki süreçte Belediye Şehir Tiyatrosu olarak yeni oyunlarla halkın karşısına çıkacaklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Karakuş, Afyonkarahisar'ın tarihine, sanatına, kültürünün tanıtımına olabildiğince katkı vermeye devam edeceklerini aktardı.

'FESTİVALLERE DAVET EDİLDİK'

Salonlarının her zaman olduğu gibi bu oyunda da dolduğunu hatırlatan Tiyatro Birim Sorumlusu Hasan Hüseyin Elmas, bu oyunla tiyatro festivallerine davet edildiklerini ifade etti. 'Bugün Git Yarın Gel' isimli oyun 17 Nisan tarihine kadar her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Tiyatro severler ise gönüllü tiyatroculardan oluşan Bugün Git Yarın Gel isimli oyunu çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA