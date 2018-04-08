Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 2019'da yapılacak yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Eskiden yüzde 48-49'la iktidar olunduğunu ama yürütmeyi elde etmenin yolunun yüzde 50 artı birden geçtiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Onun için yapılacak ilk yerel seçimleri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir dakikalık, bir saniyelik boşa harcayacağımız vaktimiz yok. Bu seçimde ilk kez 3 dönem kuralı uygulanacak. Ayrıca, Türkiye'nin kazanımlarının perçinleneceği bir seçim süreci yaşayacağız. Yeni Türkiye'nin inşasının hızlandığı bir sürece gireceğiz. 2023, 2053 ve 2071 süreçlerinin köşe taşlarını göreceğiz inşallah. Bu kadar önemli."

İlk defa yerel seçimlerde uygulanacak tek zarf uygulaması hakkında açıklamada bulunan Yavuz, "Tek zarf uygulaması muhteşem bir olay. Bu tamamen Cumhurbaşkanımızın eseri diyebiliriz. Onun fikriydi. Biz çok iyi düşünememiştik açıkçası. Fakat çok doğru bir şey oldu. Muhtarlık pusulası da dahil olmak üzere tüm pusulalar aynı zarfa girecek." dedi.

Toplantıya Yavuz'un yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve çok sayıda partili katıldı.