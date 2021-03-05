Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'nden sağlık çalışanlarına 7 bin mektup

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'ndeki gönüllü gençlerce hazırlanan 7 bin mektup sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkenin zor bir süreçten geçtiği belirtildi.

Kentteki sağlık çalışanlarının bu süreçte görevlerini özveriyle yerine getirdiği aktarılan açıklamada, "Gençlik Merkezlerimizdeki gönüllü gençlerimizce hazırlanan 7 bin mektubu, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesi ziyaret edilerek sağlık çalışanlarına dağıtıldı." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz