Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'nden sağlık çalışanlarına 7 bin mektup
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'nden sağlık çalışanlarına 7 bin mektup

05.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:18
Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'nden sağlık çalışanlarına 7 bin mektup

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'ndeki gönüllü gençlerce hazırlanan 7 bin mektup sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'ndeki gönüllü gençlerce hazırlanan 7 bin mektup sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkenin zor bir süreçten geçtiği belirtildi.

Kentteki sağlık çalışanlarının bu süreçte görevlerini özveriyle yerine getirdiği aktarılan açıklamada, "Gençlik Merkezlerimizdeki gönüllü gençlerimizce hazırlanan 7 bin mektubu, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesi ziyaret edilerek sağlık çalışanlarına dağıtıldı." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri'nden sağlık çalışanlarına 7 bin mektup - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:18:39. #1.14#
title