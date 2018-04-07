Afyonkarahisar Gastronomi Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) tarafından 18-20 Nisan arasında "Gastro Afyon" adıyla 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali düzenlenecek.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle organize edilen festivalle, Afyonkarahisar mutfağının zenginlikleri görücüye çıkacak.

Manda kaymağı, ekmek kadayıfı, sucuk, lokum ve haşhaşlı çörek başta olmak üzere Afyonkarahisar'a özgü lezzetlerin de geniş kitlelere tanıtımı amaçlanan "Gastro Afyon"a Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şefler katılacak.

Yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, yerel yemek uygulamaları ve sanatsal etkinliklerle zengin bir içeriğe sahip olan festival, Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda 18-20 Nisan'da yapılacak.

"Afyonkarahisar mutfağının zenginliklerini ortaya koyacağız"

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Genel Başkanı Zeki Açıköz, Afyonkarahisar mutfağının Osmanlı mutfağından izler taşıyan önemli zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Açıköz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde termal turizm denince akıllara Afyonkarahisar gelir. Sahip olunan bu potansiyel, şehirde çok sayıda beş yıldızlı otelin varlığını da beraberinde getirmiştir. AFPAD Başkanımız Hamza Kalkan ile birlikte bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz Gastro Afyon Festivali ile Afyonkarahisar mutfağının zenginliklerini çeşitli etkinliklerle ortaya koyacağız. Bu festival sayesinde, Afyonkarahisar'ın termal kenti olduğu kadar Osmanlı mutfağından önemli izler taşıyan bir gastronomi kenti de olduğu daha iyi anlaşılacak."

Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki gastronomi meraklılarını "Gastro Afyon"a davet eden Açıköz, "Afyonkarahisar, üç gün boyunca lezzet dolu bir organizasyona ev sahipliği yapacak." dedi.