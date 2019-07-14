AFYONKARAHİSAR Frig Vadisi'nde ilk sıcak hava balonu havalandı

Frig Vadisi'nde ilk sıcak hava balonu havalandı

Afyonkarahisar'da Frig Vadisi'nin turizmde daha etkin kullanılması amacıyla bölgede kullanılacak sıcak hava balonlarının test uçuşu gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından, balonların test uçuşlarına başlandı. Frig Vadisi'ndeki ilk test uçuşu bugün sabaha karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yapıldı. Test uçuşuna Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, Döğer Belde Belediye Başkanı Mehmet Demirel ve gazeteciler katıldı.

Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi. Emre Gölü etrafında gerçekleşen ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.

'TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

Sıcak balonla yapılan test uçuşunu değerlendiren Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birisini yaşadığını söyledi. Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi adına çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugünde bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah, önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Afyonkarahisar'a gelecek yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra balonla hem tarihi Frigya'yı hem de bölgedeki doğal güzellikleri görebileceğini söyleyen Vali Tutulmaz, yatırımcıların önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar'da olmak için büyük caba sarf edeceğini aktardı. Mustafa Tutulmaz, Sıcak hava balonuyla güzel bir gün geçirdik. Hiç bir sıkıntı ve olumsuzluk yaşamadık. Kalkışımızla inişimiz arasında tereddüt, korku ve ümitsizlik olmadı. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim diye konuştu.

'İLK TEST UÇUŞU'

Firma yetkilisi Halis Aydoğan da Frigya'daki geçmiş yılların meteorolojik verilerini incelediklerini ve bugün de gerekli izinlerin ardından ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Frigya'nın doğal güzelliğine hayran kaldığının altını çizen Aydoğan, Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü'de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah, ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak dedi.

Frig Vadisi'ndeki test uçuşları 15 gün boyunca devam edecek.

Vali Tutulmaz firma yetkilisi ve görevlilere test uçuşundaki başarıdan dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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-Katılımcılardan detay

-Firma çalışanlarından detay

-Balonun hazırlanmasından detay

-Vali ve beraberindekilerinden detay

-Balona Vali ve beraberindekiler binerken detay

-Balon kalkarken detay

-Balon havada iken detay

-Balon uçarken detay

-Frig vadisinden detay

-Firma sahibi Aydoğan'ın balon içerisindeki konuşması

-Balonun yere inmesinden detay

-Vali balondan inerken detay

-Vali Tutulmaz ile röp

-Balondan diğer inenlerden detay

-Toplu fotoğraf çekiminden detay

HABER-KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA) -

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA