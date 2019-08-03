AFYONKARAHİSAR FRENİ BOŞALAN KAMYON 6 ARACA ÇARPIP, DEVRİLDİ

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkan un yüklü kamyon önündeki 6 araca çarptıktan sonra devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar- Dinar karayolunun ilçe merkezindeki Hastane kavşağında saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Halit Akkoyun'un kullandığı 26 EU 864 plakalı un çuvalları yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Hızla ilerleyen kamyon trafik ışığında duraklayan 06 EE 687, 48 V 1877, 34 JJ 0493, 42 CES 88, 06 FN5772 ve 22 AK 316 plakalı araçlara çarptı. Ardından refüje çıkan kamyon, sinyalizasyon direğini devirdikten sonra yan yattı.

Olay yerini savaş alanına çeviren kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Halit Akkoyun sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer araçtakiler kaza nedeniyle korku yaşadı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde trafik ışığında duraklayan araçlar hareket ettiği sırada hızla arkalarından gelen kamyonun çarptığı, ardından da refüje çıkıp devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA