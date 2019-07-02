AFYONKARAHİSAR Evin önündeki traktörü çaldılar

Evin önündeki traktörü çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İbrahim Özkeskin'in park halindeki traktörü kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce çalındı. Polis traktörü bulmak için çalışma başlatırken, İbrahim Özkeskin, Allah'tan korksunlar. Kuldan utansınlar. Bizim çocuğumuzun çoluğumuzun rızkı dedi.

Sandıklı'ya bağlı Cuma Mahallesi Adatepe Sokak'ta İbrahim Özkeskin'e ait park halindeki 03 EV 237 plakalı arkasında pulluk takılı traktör, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çalındı. Traktörün çalıştığını duyan İbrahim Özkeskin, yeğeninin gece tarla sürmeye gittiğini düşündü. İbrahim Özkeskin, sabah yeğenini arayarak tarlayı sürüp sürmediğini sorduğunda, traktörün çalındığını anladı. Bunun üzerine İbrahim Özkeskin durumu polise haber verdi. Polis traktörü çalan şüphelilerin peşine düşerken, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

İbrahim Keskin, Saat 04.00 sıralarında traktörün sesini duydum. Ama gece yeğenim Fatih, çift sürmeye gidecekti, o sandım. Yeğenim saat 05.00'te kalkmış, traktör yok. O da traktörü benim götürdüğümü sanmış. Saat 11.00'de yeğenimi aradım, 'Tarlayı sürdün mü' diye sormaya. 'Ben götürmedim. Traktör evin önünde yok' dedi. Traktöre takılı 4'lü pulluk vardı. Kontak anahtarını üzerinde unutmuşum. Polisler geldiler. İfademizi aldı. MOBESE kayıtlarını şu an inceliyorlar. Traktörün değeri 70 ile 75 bin lira civarındaydı. 2006 model çift çeker traktör, kabinli. Allah'tan korksunlar. Kuldan utansınlar. Bizim çocuğumuzun çoluğumuzun rızkı. Kendisine yapılması istenmeyen bir şeyi başkasına yapmasınlar dedi.

Kaynak: DHA