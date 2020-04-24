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AFYONKARAHİSAR Evde kumara 41 bin lira ceza

Evde kumara 41 bin lira cezaAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde kumar oynayan 13 kişiye, toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

24.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:17
AFYONKARAHİSAR Evde kumara 41 bin lira ceza

Evde kumara 41 bin lira ceza

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde kumar oynayan 13 kişiye, toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Arabacılar sokaktaki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, plastik çöp kovasının alt kısmına gizlenmiş, kumar oynamakta kullanılan malzemelerin yanı sıra çok sayıda alkol şişesi, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan ev sahipleri C.A. ile A.H. hakkında adli işlem yapıldı. Evde bulunan 13 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplam 41 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

AFYONKARAHİSAR Evde kumara 41 bin lira ceza

Kaynak: DHA

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