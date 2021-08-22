AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
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AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp yaşamına son veren kişi birlikte toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp yaşamına son veren kişi birlikte toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgunda işlemleri tamamlanan ailenin fertleri, yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Dadak köyüne götürüldü.

Anne, baba ve çocuk, Dadak Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ile 2 yaşındaki oğlu Egemen Meydan yan yana, baba ise 5 metre uzakta toprağa verildi.

Ailenin olay sırasında hayvan güttükleri için katliamdan kurtulduğu belirtilen diğer iki oğlunun ise Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan ise (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra hayatına son verdiği belirlenmişti.

AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi
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AFYONKARAHİSAR - Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren kişi birlikte toprağa verildi - Haberler
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