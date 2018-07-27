Afyonkarahisar Eroğlu: Mutlaka Gönül Alın

Eski Orman ve Su işleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, seçimlerden sonra ilk kez memleketini ziyaret etti. Afyonkarahisar Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, yerel sürecini hatırlatarak, "Mutlaka gönül alınmalı. Bunu yapmazsak ve gönül almazsak muvaffak olmamız mümkün değil" dedi.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği memleketinde Ak Parti İl Başkanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. İlk olarak İl Başkanı Hüseyin Sezen'i makamında ziyaret eden Eroğlu'na, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti. Parti binasında kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Eroğlu, Afyonkarahisar'a daha sık gelerek yatırım ve hizmetleri takip edeceklerini söyledi.

'AHMET ABİ NASILSIN BİR EMRİN VAR MI?' DİYECEKSİN.

31 Mart'ta yeni bir seçim yapılacağını hatırlatan Eroğlu, yerel seçimlerin önemine işaret etti. Veysel Eroğlu, "Belediye seçimlerini kazanmak sadece hizmetler olmuyor. Gittiğim yerlerde belediye başkanlarına şunu söylüyorum; 'Sayın başkanım bütün yolları altınla kaplasan da eğer milletin kalbini kazanamıyorsan, gönlünü kazanamıyorsan' seçimi kazanmak mümkün değil. Bunu iyi bilmemiz lazım. Mutlaka gönül alınmalı. Vatandaşa 1 kilometre ödeten selam vereceksin. 'Ahmet abi nasılsın bir emrin var mı?' diyeceksin. Bunu yapmazsak ve gönül almazsak muvaffak olmamız mümkün değil" dedi.

3 YILLIK YATIRIMLARI PROGRAMA KOYDUM

Afyonkarahisar'ın Ak Parti iktidarından 20 milyar liralık yatırım sağanağı yaşandığını belirten Eroğlu, Afyonkarahisar'ın üç yıllık yatırımlarının da garantide olduğunu söyledi. Bakanlıktan ayrılmadan önce Afyonkarahisar'da devam eden yatırımların yatırım planına dahil edildiğini aktaran Veysel Eroğlu, "Afyonkarahisar'a sadece bizim bakanlığımız 3 milyar lira yatırım yaptı. 1500 köprü yaparak geçilmedik yer bırakmadık. Her karış toprağı su ile buluşturduk" diye konuştu.

EROĞLU, ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Parti ziyaretin ardından Eroğlu, belediyenin yeni hizmete soktuğu halk otobüsüne binerek Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçti. Veysel Eroğlu'nu belediye önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Eroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'dan belediye yatırımları konusunda görüştü. Başkan Çoban, Eroğlu'na tablo hediye etti.