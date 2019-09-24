Afyonkarahisar engellilere araç ve tekerlekli sandalye

24.09.2019 16:08

Engellilere araç ve tekerlekli sandalye

Afyonkarahisar'da 26 engelliye 16 akülü engelli aracıyla 10 tekerlekli sandalye hediye edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 26 engelli vatandaşı sevindirdi. Belediye önünde düzenlenen akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtım törenine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, SYDV Müdürü Yaman Şenol, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

'KENDİMİZDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediyenin bu güne kadar engellilere 591 akülü engelli aracı ile 356 tekerlekli sandalye dağıttığını söyledi. 16 akülü araç ile 10 tekerlekli sandalyenin de bugün ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildiğini aktaran Başkan Zeybek, Engellilerimizin de toplum içerisinde rahatlıkla hareket etmeleri adına belediyemiz her zaman onlara destek veriyor. İnşallah gücümüz nispetinde engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları hiçbir zaman kendimizden farklı görmüyoruz. Akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye konusunda belediyemize yardımcı olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zeybek ve beraberindekiler akülü araçların anahtarları ile tekerlekli sandalyeleri engelli bireylere teslim etti.

Kaynak: DHA