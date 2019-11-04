Afyonkarahisar emniyetinin "sanatçı" polisleri

04.11.2019 11:22

Afyonkarahisar'da görev yapan sanatkar polis memurları, mesai saatleri dışında tutkuları olan branşlarda hem mesleklerinin getirdiği stresi atıyor hem de çevrelerindeki insanlara örnek oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Cem Akın "fotoğraf", Mehmet Öğlek "ebru", Hocalar İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Halil Dilmaç ise "filografi" sanatıyla ilgileniyor.

Yaklaşık 25 yıldır emniyet mensubu olarak görev yapan Akın, çocuk yaştan itibaren fotoğrafçılığa ilgili olunca doğaya ve çevresine farklı gözle bakmaya başladı.

Zamanla kendi imkanlarıyla aldığı fotoğraf makinesiyle çektiği doğa fotoğrafları beğenilen Akın'ın fotoğraf merakı tutkuya dönüştü. Gündüz tüm dikkatiyle çok sevdiği mesleğini icra eden Akın, mesai saatleri dışında ve hafta sonları ise fotoğraflar çekip stres atıyor.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle doğa ve makro fotoğrafçılık üzerine çalıştığını, çekimler için Türkiye'de daha çok doğa ve tarihi zenginliği olan mekanları tercih ettiğini söyledi.

"Kanyonlar, şelaleler ve dağların zirveleri favori mekanlarımdır. Yine makro alanında da kelebek ile çiçek objeleri ilgimi çekiyor." diyen Akın, tarihi bina ve porte fotoğrafları için İtalya, Fransa, Çekya ve Yunanistan'a gezilerde bulunduğunu anlattı.

"Doğada olmak büyük zevk"

İlk karma fotoğraf sergisini Afyonkarahisar'da açtığına değinen Akın, şöyle devam etti:

"Meslek hayatımda fotoğrafçılığın yeri ayrıdır. Bu anlamda, görev yaptığım illerde çalıştığım mesai arkadaşlarım, amirlerim ve müdürlerimden çok büyük destek ve teşvikler aldım. Fotoğraflarımı beğenen çok sayıda arkadaşımı fotoğrafçılığa teşvik ettim. Yine, arkadaşlarımla doğa yürüyüşleri ile bisiklet turlarına katılarak fotoğraflar çektik. Polislik mesleğinin vermiş olduğu stres ve yorgunluğu atmak için doğada olmak büyük zevk. Doğada gezerken fotoğraf çekmek ve o anı ölümsüzleştirmek anlatılmaz bir güzellik. Beni bu şekilde gören arkadaşlarıma da örnek oluyorum."

Polis memuru Mehmet Öğlek de yaklaşık 20 yıldır ebru çalışmalarının yanı sıra Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğreticilik yaptığını aktardı.

Afyonkarahisar, Bartın, Denizli ve Malatya'da 20 kişisel sergi açtığını belirten Öğlek, şunları kaydetti:



"Polislik, stresli ve yoğun tempolu bir meslek. Ben de mesleğimden sonra kalan zamanlarımda ebru sanatıyla meşgul oluyorum. Fırça ve boyalarla suya güzel dokunuşlarla sanat eserleri yapıyorum. Ebru sanatını Halk Eğitim Merkezinde meraklılarına da öğretmeye çalışıyoruz. Bazen de üniversite gençliğiyle ebru ile ilgili ortak projelerde yer alıyoruz."

"Filografi tutkum oldu"

Hocalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Dilmaç ise filografi sanatıyla ilgilenen sanatkarlar arasında yer alıyor.

Filografiyi çivi ile telin büyüleyici dansı olarak niteleyen Dilmaç, şunları ifade etti:

"Yaklaşık 3 yıldır, profesyonel anlamda bu sanatla uğraşıyorum. Önceleri hobi olarak başladım, şimdi ise tutkum oldu. Genellikle çalışmalarım, 'Türk bayrağı', 'Kabe', 'semazenler', 'armalar' ve doğadaki görsellerden oluşuyor. İnsan duyan, düşünen ve hisseden bir varlık. Bunun için iç dünyasını güzelleştirmeye, dış dünyasına da ideal bir düzen vermeye çalışır. Bendeki filografi sevdası da iç dünyamı güzelleştirmek ve dış dünyama da bunu yansıtmak amacıyla ortaya çıktı."

Kaynak: AA