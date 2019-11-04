Afyonkarahisar Ekim ayında 50 milyon dolarlık ihracat yaptı

04.11.2019 16:12

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Ekim ayında 50 milyon 424 bin dolarlık ihracat yaptığını belirtti.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın geçen ayki ihracatına ilişkin açıklama yaptı. Serteser, "İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 arttı. Geçen yılın Ekim ayında 30 milyon 927 bin dolar olan ihracatımız 2019'un Ekim ayında 50 milyon 424 bin dolar olmuştur. Afyonumuz'un bu başarısı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin Denizli'de katıldığı Ekim Ayı İhracat Toplantısı'nda da gündeme gelmiştir. Buna göre ilimiz, 81 il içinde Ekim ayında ihracatını en çok artıran üçüncü il olmuştur" dedi.



Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatın yılın ilk 10 ayında da arttığına dikkat çeken Serteser, "2019'un ilk 10 ayında ihracatımız yüzde 7,88 oranında yükselmiştir. 2018 yılının ilk 10 ayında 283 milyon 333 bin dolar olan ihracatımız, 2019'un ilk 10 ayında 305 milyon 650 bin dolar olmuştur. Geçen sene Ekim ayında ilimizden 73 ülke, 3 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilirken, bu yıl aynı ayda 88 ülke 2 Serbest Bölge'ye ihracat yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



2019'un Ekim ayında, Afyonkarahisar'dan ihracat yapılan ülkelerin başında Hindistan'ın geldiğini kaydeden Serteser, "Hindistan'a ihracatımız, büyük oranda artarak 19 milyon 29 bin dolar olmuştur. Ülkeler arasında ikinci sırayı yüzde 8,4'lük azalmaya rağmen 5 milyon 223 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri almıştır. Üçüncü sırada ise yüzde 40,2'lik artışla 4 milyon 753 bin dolarlık ihracat yapılan Çin Halk Cumhuriyeti yer almıştır" şeklinde konuştu.



En çok ihracat yapan sektörler hakkında da bilgi veren Serteser, açıklamasına şöyle devam etti:



"2019 yılının Ekim ayında ilimizin ihracat lideri, çoğunluğu haşhaş olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü oldu. Bu sektör, 19 milyon 230 bin dolarlık ihracata imza attı. Büyük kısmı mermer olan madencilik sektöründe, yüzde 15,9'luk artışla 18 milyon 561 bin dolarlık ihracat yapıldı. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ise yüzde 45,2'lik düşüşe rağmen 4 milyon 449 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA