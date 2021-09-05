AFYONKARAHİSAR - Dünya şampiyonu motokroscu Tim Gajser, Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu söyledi

Motokros pisti Yarışlardan görüntüler Dünya şampiyonu motokroscu Tim Gajser ile röportaj Dünya şampiyonu motokroscu Tim Gajser, Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu söylediAFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya...

Motokros pisti

Yarışlardan görüntüler

Dünya şampiyonu motokroscu Tim Gajser ile röportaj Dünya şampiyonu motokroscu Tim Gajser, Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu söyledi

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından motokros sporu meraklıları dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan 2021 FIM Motocross World şampiyonasında dünyanın önde gelen motokros sürücülerini izlemek için Afyonkarahisar'a geldi.

2016, 2019 ve 2020'de MXGP'de üç kez dünya şampiyonu olan Sloven sürücü Tim Gajser, Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen etkinlikle ilgili düşüncelerini Anadolu Ajansı'na anlattı.

Gajser Afyonkarahisar yarışlarına katılmaktan duyduğu memnuyiteni ifade ederek, "Geçmişte iki kez burada bulunduk. Buraya bulunmaktan keyf alıyorum. Otel ve her şey çok güzel. Parkur ve organizasyon iyi. Burada olmaktan her zaman mutluyuz" dedi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki 1.7 kilometrelik (1.05 mil) parkur her zaman iyi hazırlandığını da dile getiren 24 yaşındaki Sloven sürücü ""Bu teknik bir parkur. Her zaman buraya gelmeyi seviyorum. Umarım bizim için güzel bir yarış olur," dedi.

MXGP'de aralarında Yamaha, Honda, Kawasaki dünya otomotiv markalarının takımlarınında 25'ten fazla yarışçı Afyonkarahisar'da yarışıyor.

Bu yıl Türkiye arka arkaya iki yarışa ev sahipliği yapıyor, bu nedenle takımlar Afyonkarahisar'da normal yarış takvimlerinden daha uzun süre kalacaklar.

Gajser şampiyona süresiin uzaması neticesinde Türkiye'de daha uzun süre kalacağınıdaan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek "Genellikle, bir yarış yapmak için bir haftalığına buraya gelirdik. Şimdi, bu yıl çifte yarışlarımız var. Daha fazla gün geçirecek olamk güzel. Belki etrafta başka yerleri de görmeye gidebiliriz," dedi.

Gajser, yarışlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Taraftarlar MXGP'ye geri döndü, ancak koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin yarışları izlemesine izin verildi.

GaJser sınırlı sayıda seyirciye izin verilmesi konusunda, "Onları görmek güzel. Geçen yıl, seyircileri pistte görmek zordu. Bunlardan bazıları bu yıl izin veriliyor. Tabii ki, sınırlı sayıda, ama… atmosfer taraftarlarla çok daha iyi," dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer