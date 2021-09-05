AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları
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AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Spor

Sıralama yarışlarından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 8. ayağının ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları yapıldı.

Sıralama yarışlarından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 8. ayağının ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları yapıldı.

AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları
AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları
AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları
AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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