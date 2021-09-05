AFYONKARAHİSAR - Dünya Motokros Şampiyonası - Sıralama turları
Sıralama yarışlarından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 8. ayağının ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları yapıldı.
Sıralama yarışlarından görüntüler AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 8. ayağının ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) sıralama turları yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer