AFYONKARAHİSAR Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildiDüğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2)6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6...

Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2) 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 6 şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi. Kaynak: DHA