AFYONKARAHİSAR - Drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira ceza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akaryakıt istasyonunda drift yapan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye 10 bin 483 lira para cezası verildi.