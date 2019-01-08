Afyonkarahisar Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Domates yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde domates yüklü kamyon devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi yolunda meydana geldi. Fethiye'den İstanbul'a domates taşıyan Abdi Taka'nın kullandığı 34 BK 4028 plakalı kamyon, yoldaki buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, tarladaki karların üzerine saçılan domatesler olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Taşınma sırasında domateslerin soğuktan donmaması için kamyonun yanına ateş yakıldı.

Kazayı gören Mehmet Altınsoy, "Kamyonun önünde araç çıkamamış kalmış. Tabii kamyoncu arkadaş durmak zorunda kalmış. Arkadaki bir başka araba da tam bu adamın arkasına yanaşmış, 'vurmayayım' derken arabayı buzdan kaydırıp bu tarafa yatırmış" dedi.

Kaynak: DHA