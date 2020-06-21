AFYONKARAHİSAR DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar

DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılarAFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan İsmail Bostan (36), DMD hastası olan oğlu 9 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için topladığı 25 bin 300 TL'nin, kendisini telefonla arayıp yardım yapacağını söyleyen dolandırıcılar...

21.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:38

DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan İsmail Bostan (36), DMD hastası olan oğlu 9 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için topladığı 25 bin 300 TL'nin, kendisini telefonla arayıp yardım yapacağını söyleyen dolandırıcılar tarafından alındığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde oturan İsmail Bostan, kas rahatsızlığı olan DMD hastası oğlu Ahmet'in Hindistan'da tedavisi için hayırseverlerin desteğiyle süreç başlattı. Oğlunun ilk tedavi sürecinin fayda sağlamasının ardından ikinci tedavi dönemi için para biriktiren ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen süreçte İsmail Bostan, iddiasına göre dolandırıcıların hedefi oldu.

'AHMET'E ACIDIĞINI VE DUYGULANDIĞINI SÖYLEDİ'

Oğlunu tedavi ettirebilmek için yardım toplayan İsmail Bostan, geçen çarşamba günü kendisini bir kişinin telefonla aradığını belirterek, "Arayan kişi, Ahmet'in haberini sosyal medyada gördüğünü, Ahmet'e acıdığını ve duygulandığını söyledi. Benden en kısa sürede banka ATM'sine gitmemi istedi. Benden bir hesap açmamı, açmam için de annemin kızlık soyadını, TC kimlik numaramı istedi. 2 bin lira istedi. 'Cebimde 250 lira var' dedim, hemen 1 bin 750 lira daha bulmamı istedi. Kayınbiraderlerimden parayı buldum. Aradan bir saat geçti ve 4 bin lira daha gönderirsem bana 60 bin lira göndereceğini söyledi. Biz Ahmet'in tedavisi için para yardımı yapıyor diye ümitlenirken 4 bin lira daha gönderdik. Bana 8 haneli şifre verdi. 'Bununla yarın bankaya git hesabına 60 bin lira aktarılacak' dedi ve ben de yaptım" dedi.

Bir gün sonra kendisine söylenen bankaya gittiğini ve verilen 8 haneli şifreyi banka görevlisine verdiğini aktaran İsmail Bostan, "Bankadaki görevliye numarayı verdim, böyle bir hesap olmadığını söyledi. Beni arayan kişiyi aradım, açmadı telefonunu. O sırada bankadaki görevli talebim olmadığı halde adıma 16 bin liralık bir kredinin onaylandığını söyledi. 'Bana 10 bin lira yeter' dedim. Ödemede zorlanırım diye. Ardından 5 bin liralık kredi kartı onaylandı. Daha sonra beni arayan vatandaş benden başka bir bankaya gitmemi istedi. Ben bankaya giderken adam eşimi aramış, eşimden gelen şifreleri istemiş. Eşim de bütün şifreleri vermiş" diye konuştu.

'EVLADIMIN TEDAVİ MASRAFINI GÖNDERDİM'

Oğlunun tedavisi için yardım geleceğini ümit ederken dolandırıldığını ve bu durumu krediyi onaylayan bankaya geri geldiğinde anladığını belirten İsmail Bostan, şöyle dedi:

"Krediyi çekmek için bankaya gittiğimde 9 bin 300 liramı (10 bin lira çekilen krediden kalan), 5 bin lira kredi kartımı ve 5 bin lira ek hesabın tamamını çekmişler. Beni arayan kişi Kıbrıs'tan aradığını söyledi ve kendisini Murat Y. diye tanıttı. 'Afyonkarahisarlıyım' dedi. Ben evladıma yardım edecek diye umutlanırken evladımın tedavi masrafları için biriktirdiğim paraları dolandırdı. Bankadaki tüm hesaplarıma bloke koydurdum. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundum. Evladımın derdini düşünürken onların yaptığına bakın."

'BU VİCDANSIZLAR BİZİ YAKTI BAŞKALARINI DA YAKMASIN'

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan ve evladının tedavi masrafları için biriktirdiği parayı kaptıran İsmail Bostan, devlet büyüklerinden de yardım istedi. Bostan, "Evladıma yardım edecek ümidiyle kişisel bilgilerimi de dolandırıcılara kaptırdım. Bize devlet büyüklerimizin yardımcı olmasını istiyorum. Bu vicdansızlar bizi yaktı başkalarını da yakmasın" dedi.

AFYONKARAHİSAR DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:43:27. #1.14#
title