AFYONKARAHİSAR - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar Paşa Camisi'nde hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çetin sınavlar karşısında mümin olarak öncelikli sorumluluk, elden gelen bütün tedbirleri almaktır. Olaylara soğukkanlı ve metanetli yaklaşmak, çözüm için çaba sarf etmektir. Asla umutsuzluğa kapılmamak, inancımızı ve direncimizi kaybetmemektir." dedi.

Erbaş, Afyonkarahisar'da yeni yapılan Paşa Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

"Zor Zamanlarda Maneviyatımızdan Destek Almak" konulu hutbede Erbaş, insanların hayatları boyunca pek çok sıkıntı, keder ve musibetle karşılaştığını anımsattı.

Sonuçları ne olursa olsun başa gelen her olayın, dünya imtihanının bir parçası durumunda bulunduğunu belirten Erbaş, "Ömür dediğimiz sermaye, aslında imtihan için bize tanınan sınırlı süredir. Önemli olan bu süreyi iman ve salih amellerle geçirebilmek, karşılaştığımız hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya koyabilmektir. Nitekim Cenabıhak bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır, 'Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele.' İyi günlerimizde olduğu gibi, zor zamanlarda da Allah'a sevgimizden ve güvenimizden güç almalıyız." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Çetin sınavlar karşısında mümin olarak öncelikli sorumluluk, elden gelen bütün tedbirleri almaktır. Olaylara soğukkanlı ve metanetli yaklaşmak, çözüm için çaba sarf etmektir. Asla umutsuzluğa kapılmamak, inancımızı ve direncimizi kaybetmemektir. Sebeplere başvuran ilmin, aklın ve tecrübenin ışığında her türlü tedbiri alan mümin, aynı zamanda tevekkül etmeyi ve ilahi takdire rıza göstermeyi bilmelidir. İsyan ve taşkınlıkla değil, teslimiyet ve sekinetle hareket etmelidir. Korku, endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak, Rabb'inin mutlak iradesine sığınmalıdır. En güvenli sığınak, Cenabıhakk'ın eşsiz kudreti, ilim ve hikmeti, yardım ve inayetidir. O'na olan inancını bir an bile yitirmemek, O'na dayanmak, O'na güvenmek ve O'ndan yardım dilemek müminin hayat ışığıdır. Dua ve niyazla, tövbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle Allah'a iltica etmek, kulluğun özüdür. "

Erbaş, "Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır, 'Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayır olur.' O halde, müminin Rabb'ine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak zorlukları aşabileceğini unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ibret ve ferasetle okunması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua, tefekkür ve tevekkülle maneviyatımızı canlı tutalım." dedi.

Erbaş, cami çıkışında Paşa Camisi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz