AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI
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AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya karayolunda Karahisar Tüneli girişinde devrilen TIR nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 saat durdu.

Antalya karayolunda Karahisar Tüneli girişinde devrilen TIR nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 saat durdu. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedaviye alınırken, TIR'ın kaldırılmasının ardından da trafik normale döndü.

Kaza, dün Afyonkarahisar- Antalya karayolundaki Karahisar Tüneli'nde meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar istikametine seyreden Eyüp Akyol (39) idaresindeki 15 AAL 356 plakalı TIR, tünel girişinde şiddetli yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bariyerlere ardından tünel girişine çarpıp yan yatarak sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Eyüp Akyol'u şoför mahallinden çıkararak ambulans ile hastaneye götürdü.

Kazanın ardından devrilen TIR'ın tünelin bir bölümünü tamamen kapatması nedeniyle yol tek taraflı olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Araç kuyrukları oluşan tünelin açılması için polis ve jandarma ekipleri uzun uğraş verdi. Çalışmanın ardından TIR'ın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI
AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI
AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI
AFYONKARAHİSAR DEVRİLEN TIR TÜNELİ KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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