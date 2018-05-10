Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar

GEÇEN SURİYELİNİN BİRİ SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ ERDOĞAN YAPMIŞ, ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRMİŞ RECEP TAYYİP YAPMIŞ AKP DEN İSTANBUL DA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ AMA BİLEMEM LİSTEYE GİREBİLECEK Mİ

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onlar bizim memleketimizden bizden daha kıymetli hele bir de oy kullansalar el üstünde tutulacak