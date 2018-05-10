Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar
Afyonkarahisar'da hastaneye personel kılığında girip yeni doğum yapan Suriyeli annenin bebeğini kaçırdılar.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI
Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
YORUMLAR (6)
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GEÇMİŞ OLSUN UMARIM BULUNUR BÜYÜK İHTİMALLE AKRABALARIDIR,,YALNIZ HER SENE ÇOCUK YAPILMAZ MI SONUÇTA BURASI SENİN ÜLKEN DEĞİL , SÖZDE MİSAFİRSİNİZ NEYİNİZE GÜVENİYORSUNUZ ,, VE BEN ARTIK SURİYELİ GÖRMEK İSTEMİYORUMM,,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MİLLET DOĞURUP ÇÖPE ATIYOR BUNLAR HASTANEDEN ÇALIYOR ÇOK ENTERESANCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 milyon Suriyeliyi bize girdi. . bunların 1, 5 milyonu 18-40 yaş arası, ülkelerinde savaş varken ülkelerini korumak yerine bizim ülkemizde benim bile gidemediğim tatil yerlerinde nargile keyfi yapıyorlar. . Gönderin bunları Suriyeye ülkelerini savunsunlar yada oradaki Mehmetçiğimizin emrinde çalışsınlar. . Ama nerdee ülkeleri savaştan yıkılıyor bunlar burada keyiften yıkılıyor. .Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırSURİYE: GEÇEN SURİYELİNİN BİRİ SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ ERDOĞAN YAPMIŞ, ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRMİŞ RECEP TAYYİP YAPMIŞ AKP DEN İSTANBUL DA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ AMA BİLEMEM LİSTEYE GİREBİLECEK MİYayından Kaldır.: onlar bizim memleketimizden bizden daha kıymetli hele bir de oy kullansalar el üstünde tutulacakTüm 6 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır