Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar

Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar

Afyonkarahisar'da hastaneye personel kılığında girip yeni doğum yapan Suriyeli annenin bebeğini kaçırdılar.

Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI

Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.

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YORUMLAR (6)

  • RECAİ:
    GEÇMİŞ OLSUN UMARIM BULUNUR BÜYÜK İHTİMALLE AKRABALARIDIR,,YALNIZ HER SENE ÇOCUK YAPILMAZ MI SONUÇTA BURASI SENİN ÜLKEN DEĞİL , SÖZDE MİSAFİRSİNİZ NEYİNİZE GÜVENİYORSUNUZ ,, VE BEN ARTIK SURİYELİ GÖRMEK İSTEMİYORUMM,,
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  • ERGEN PLATFORMU:
    5 milyon Suriyeliyi bize girdi. . bunların 1, 5 milyonu 18-40 yaş arası, ülkelerinde savaş varken ülkelerini korumak yerine bizim ülkemizde benim bile gidemediğim tatil yerlerinde nargile keyfi yapıyorlar. . Gönderin bunları Suriyeye ülkelerini savunsunlar yada oradaki Mehmetçiğimizin emrinde çalışsınlar. . Ama nerdee ülkeleri savaştan yıkılıyor bunlar burada keyiften yıkılıyor. .
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    SURİYE: GEÇEN SURİYELİNİN BİRİ SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ ERDOĞAN YAPMIŞ, ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRMİŞ RECEP TAYYİP YAPMIŞ AKP DEN İSTANBUL DA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ AMA BİLEMEM LİSTEYE GİREBİLECEK Mİ
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    .: onlar bizim memleketimizden bizden daha kıymetli hele bir de oy kullansalar el üstünde tutulacak
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