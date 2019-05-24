AFYONKARAHİSAR Ders çalışmak bahanesiyle buluşan gençler kullandıkları maddeden fenalaştı

Ders çalışmak bahanesiyle buluşan gençler kullandıkları maddeden fenalaştı

Afyonkarahisar'da ders çalışmak bahanesiyle buluşan 5 genç içtikleri bir madde nedeniyle baygınlık geçirdi. Çıkardıkları gürültü nedeniyle apartmanı ayağa kaldıran 5 genç hastaneye götürülürken, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Lise öğrencisi H.U.Y. akrabası olduğu öğrenilen H.Y.'nin evinin anahtarlarını ders çalışmak için istedi. Anahtarları alan H.U.Y. eve girerken, arkadaşlarını da davet etti. Dün akşam saatlerinde M.S., A.Ö., R.D. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi apartman dairesine geldi. Apartmana ve daireye girerken kapıyı zorlayan gençlerin seslerini duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençlerin kaldığı daireye girdi. İçeride R.D. ve A.Ö.'nün yerde yattığını, diğer 3 kişinin ise ayakta durmakta zorluk çektiğini fark eden polis ekipleri 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi kullandıkları bir madde nedeniyle baygınlık geçiren 5 gence müdahale etmeye çalıştı. Yerde yatan R.D. ve A.Ö. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi olmayı kabul etmeyen diğer 3 genç ise polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilerek aynı hastaneye götürüldü. Baygın halde bulunan lise öğrencisi R.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Olay nedeniyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri, TOKİ'ye ait site yönetimine gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Apartman sakinleri de yaşanılan olaydan dolayı can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle, gençlerden şikayetçi oldu. TOKİ site yönetimi vatandaşları sakinleştirmeye çalışarak, gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA