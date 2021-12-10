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Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta bugünden itibaren hafta sonuna kadar kuvvetli rüzgar ve tam fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta bugünden itibaren hafta sonuna kadar kuvvetli rüzgar ve tam fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin (BTUM) değerlendirmesine göre, 3 ilde bugünden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde hamleli olarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Rüzgarın etkisini yarın sabah saatlerinde azaltacağı belirtilen açıklamada, aynı gün akşamdan itibaren pazar akşamına kadar rüzgarın sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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