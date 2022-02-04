Afyonkarahisar'dan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinden bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen aracı Yaylabağı beldesinde durdurdu.

Araçtaki H.E. ile M.Y'nin uyuşturucu madde kullandığını tespit edildi.

Ekipler, araçta ve şüphelilerin konaklandığı otel odasında yaptığı aramada 8 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

H.E. ve M.Y, hakkında adli işlem yapıldı.