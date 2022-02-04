Afyonkarahisar'dan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'dan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'dan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinden bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen aracı Yaylabağı beldesinde durdurdu.

Araçtaki H.E. ile M.Y'nin uyuşturucu madde kullandığını tespit edildi.

Ekipler, araçta ve şüphelilerin konaklandığı otel odasında yaptığı aramada 8 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

H.E. ve M.Y, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karahisar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title