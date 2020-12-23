Afyonkarahisar'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Afyonkarahisar'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

23.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:54
Afyonkarahisar'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Afyonkarahisar Sivil Toplum Platformu ve Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından hayırseverlerden toplanan gıda malzemelerinden oluşan yardım tırı, Suriye'ye ulaştırılmak üzere gönderildi.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Platformu ve Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından hayırseverlerden toplanan gıda malzemelerinden oluşan yardım tırı, Suriye'ye ulaştırılmak üzere gönderildi.

Yardım tırının gönderilmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yanındaki otoparkta tören düzenlendi.

Burada yardım malzemeleri yüklenen tır, Suriye'nin İdlib bölgesinde savaştan zarar gören sivillere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, gönderilen malzemenin 25 top olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar STK platformu olarak Kızılay Şube öncülüğünde bağışçılardan toplanan 25 ton gıda yardımını bölgeye gönderdiklerini kaydeden Yakın, "Yardım tırında patates, yağ, makarna, un gibi gıda malzemesi var. Şuhut ve Sandıklı ilçesi ile birlikte il merkezindeki hayır sever vatandaşlara ve iş insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Yardım tırının sağlıklı bir şekilde bölgeye ulaşmasını diliyoruz." dedi.

Daha sonra gıda malzemesi yüklenen tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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