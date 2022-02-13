Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 2 tır yardım gönderildi

Afyonkarahisar'dan İHH aracılığıyla Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır yola çıktı.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları, iş adamları ve eşleri desteğiyle ve İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şubesi iş birliğinde, "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında hazırlanan gıda, giysi, yatak, bot, mont, kuru gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, dualarla uğurlandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, fuar alanındaki depoda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün 12. yılına giren Suriye'deki iç savaşın Suriyelileri çok ciddi anlamda olumsuz etkilediğini söyledi.

Keklik, "Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve güçlü destekleriyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK'larla bugün hem yurt içinde hem yurt dışında gönül coğrafyamızın uzağında en ücra noktalara kadar savaştan, doğal afetlerden, göçlerden, hastalıklardan etkilenen, dili, dini, ırkı ve benzeri ayrım gözetmeksizin tüm insanlara yardım eli uzatmakta." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ahmet Ertürk, de son günlerde yaşanan yoğun kış nedeniyle Suriye sınırı tampon bölgesindeki çadır kentlerde yaşanan insani drama bir nebze olsun çözüm olmak için 28 Ocak'ta başlattıkları yardım kampanyasıyla Afyonkarahisar'dan ses verdiklerini söyledi.

Programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Belediye Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk katıldı.