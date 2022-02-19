Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da iki ekstrem sporcusu, kentte yamaç paraşütü denemesi yaptı.

Sporcular Barış Çelik ile Şahin Şahin, Ayazini köyünde yamaç paraşütüyle uçtu.

İki günlük deneme uçuşları yapan sporcuların kentteki yamaç paraşütü yapmaya uygun alanlarla ilgili rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Pomem kursuna ziyaret

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, POMEM kursuna ziyarette yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait beden eğitimi öğretmenlerinin de desteğiyle bu kursları düzenledik. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir çalışma olmuş. Gençlerimize pazar günü başlayacak parkur sınavlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.