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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekipleri, iki kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan İ.H'yi Yenice Mahallesi'ndeki iş yerinde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da soğuk hava

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay ile kentteki süs havuzları buz tuttu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar'daki soğuk hava ve kar yağışının 27 Ocak'a kadar devam edeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Akarçay, Güncel, Haber

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