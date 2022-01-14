Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İhsaniye ilçesindeki okullarda incelemede bulundu.

Yalçın, ilçeye bağlı Döğer beldesinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden hemşire Sultan Fidan'ın öğrenim gördüğü Yunus Emre İlkokulu'nu ziyaret etti.

Buradaki sınıflarda sağlık yaşam becerileri, bağımlılık ve hastalıklarla mücadele konularında farkındalık oluşturma ile ilgili konularda bilgilendirmelerde bulunuldu, öğrencilere hediyeler verildi.

Yalçın, daha sonra Döğer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'na da ziyarette bulundu.

Sandıklı'da baskın yapılan evden 2 tabanca bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tarihi eser bulunduğu öne sürülen bir eve düzenlediği baskında 2 tabanca, 111 mermi ve şarjör ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Y.G'ye adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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