Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci ve yönetim kurulu üyeleri kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Demirci, Murat Özdilek Uygulama Oteli'nde yaptığı konuşmada, yaklaşan 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Sendikal çalışmaların vatandaşlara anlatılmasında basın çalışanlarının çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

Afyonkarahisar'da basın çok önemli bir güç. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Yaklaşık bir buçuk aydır şube başkanlığım sürecinde de en önemli gücümüzün basın olduğunu da gördük. Bizlere sağladığımız ciddi katkılar dolayısıyla sizlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sendikal anlamda hakaret etmeden, ağır sözler kullanmadan sendikacılığın gereği ne ise onu yapmaya devam edeceğiz."

Afyonkarahisar İGM Ocak ayı toplantıları sona erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı 5. toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Afyonkarahisar Valiliğinden gelen gündem dışı madde okunarak ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyon'dan gelen raporlarda İl Özel İdaresi'nde görev yapan 4-b'li personellerinin 2022 yılında alacağı net ücretler belirlendi.

Diğer gündem maddelerinde ise komisyonlardan gelen raporlar meclis üyelerine okunarak oylandı. Komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

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