Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, bir iş yerinde 1200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, bir iş yerinde 1200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün mamulü satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki bir iş yerine düzenlediği baskında 1200 adet doldurulmuş makaron ve 24 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu G.A, hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da polisin uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, araç sürücüsü D.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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