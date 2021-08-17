Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki halk gününde vatandaşlar, istek ve taleplerini Vali Yardımcısı Keklik'e iletti.

Toplantıya katılan vatandaşların dilek ve isteklerini dinleyen Keklik, vatandaşları ilgili kurumlara yönlendirdi.

Toplantının bir bölümü ise basına kapalı devam etti.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, iki araçta 2 ruhsatsız tabanca yakaladı.

Polis timleri, Burmalı ve Erenler Mahallesi'nde uygulamada durdurduğu iki araçta 2 ruhsatsız tabanca, 43 mermi ele geçirdi.

Ekipler, araç sürücülerinden R.A'ya adli işlem yaparken, alkollü olduğu ve cezai işlem sırasında bir iş yerinin camına zarar veren diğer sürücü A.K'yi ise gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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