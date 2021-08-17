Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2'si Afgan uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2'si Afgan uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otogarda düzenlediği operasyonda 496 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ekipler, A.T, H.S. ile Z.T'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunda gözaltına aldı.
Başmakçı'da mısır tarlasında 21 kök hint keneviri ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki uyuşturucu operasyonda bir şüpheliye adli işlem yapıldı.
Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Başmakçı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ekili bir mısır tarlası içerisinde 21 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, arazi sahibi F.K'ye adli işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz