Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bitişik iki besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bitişik iki besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çürüklü köyünde Mülayim Çolak'a ait bitişik 2 besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu besihanede maddi hasar oluştu.

Bolvadin ilçesinde kuru ot yangını

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alkoloid Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde yüksek gerilim hattındaki kablonun kopması sonucu arazideki kuru otlar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangında bölgedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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