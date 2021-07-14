Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yurdunuseven, mesajında, 15 Temmuz'da yaşanan kara geceyi, hainliği asla unutmayacak ve unutturulmayacağını belirtti.

15 Temmuz'da milletin hiç bir silah kullanmadan omuz omuza tankların ve namlunun önüne geçerek iradesine sahip çıktığını aktaran Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşında, kahraman ecdadımız silah ve yiyecek dahi bulamadığı bir anda 7 düvele geçit vermemiş, omuz omuza vatan toprağına el sürdürmemiştir. 15 Temmuz hain kalkışmayı yaşadığımız gece milletimiz adeta Çanakkale'de yaşanan yüksek ruhu yaşamış, abdest alarak şehit olacağını bilerek hainlere karşı durmuştur. Bu büyük hainliği ve kirli oyunu gören milletimiz o kara gecede ve sonrasında milletin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Özkaya, mesajında, 15 Temmuz'un dünya tarihinde bir örneğinin olmadığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin tek yürek olarak darbeye geçit vermediğini aktaran Özkaya, "Dünyada eşi görülmemiş şekilde, ülkemizde gözü dönmüş eli kanlı katillerin bu girişimi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır. Türkiye, eski Türkiye olmadığını, darbelerle, iktidarların değiştirildiği, liderlerin idam edildiği günlerin çok eskide kaldığını tüm dünyaya göstermiş, demokrasisine, bayrağına, dinine ve vatanına sahip çıkmıştır. Böyle bir kahramanlık destanı dünyada hiçbir millete nasip olmayacak büyüklükte bir şeref ve şandır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz