Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Dinar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sürüyor.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmanın ardından kentteki uygulama noktalarında durdurukları araçlarda izin belgesi denetimi yapıyor.

Ekipler, izin belgesi olmayan vatandaşlara idari para cezası uyguluyor.

Çay'da 5 yeni proje hayata geçecek

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçede 5 yeni projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Atlı, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar İli Gençlik ve Spor alanındaki proje, yatırım ve strateji toplantısı gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ilçemize, Kapalı Spor Salonu, Yüzme havuzu, Sentetik Çim Futbol Sahası, Voleybol Sahası ve Basketbol Sahası sözünü aldık. Yeni projelerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz