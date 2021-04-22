Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AK Parti İscehisar İl Genel Meclis (İGM) üyesi Murat Dikmen, ilçe merkezi ile bazı köylerin yol çalışmaları ve Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarını değerlendirdi.

AK Parti İscehisar İl Genel Meclis (İGM) üyesi Murat Dikmen, ilçe merkezi ile bazı köylerin yol çalışmaları ve Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarını değerlendirdi.

Dikmen, yaptığı açıklamada, ilçede 17 kilometrelik maden yolunun yapımının devam ettiğini belirtti.

Çalışlar ile Olukpınar köylerine de düğün salonu yapılması için kısa sürede ihaleye çıkılacağını aktaran Dikmen, 4 köye de GES yatırımı yapılacağını ifade etti.

Çay'da çevre düzenlemesi çalışmaları

Çay Belediyesi, kentteki yol ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Yol yenileme çalışmalarımıza Demirağaç Mahallemizden başladık. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız şu an Yaka mahallemizde devam ediyor. Alt yapı ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı Turgut Özal Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Atatürk Bulvarında en kısa sürede sıcak asfaltlama yaparak halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek