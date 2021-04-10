Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Dalfidan ve emniyet mensupları katıldı.

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 2021 yılının ilk üç ayında 7 bin metre kaçak balık ağının imha edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun koordinesinde Çay, Sultandağı ve Bolvadin İlçe Müdürlüğü ekiplerinin kaçak balık avcılığının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

2020 yılındaki 436 denetim faaliyetlerinde, kentteki göl ve göletlerde 49 bin 800 metre kaçak ağa el konulduğu ve 33 idari para cezası uygulandığını aktarılan açıklamada, 2021 yılının ilk 3 ayında ise yaklaşık 7 bin metre kaçak balık ağının imha edildiği belirtildi.

Dinar'da Polis Haftası

Dinar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Pulat ve emniyet mensupları katıldı.

Dinar'da Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu

Dinar'da Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu seçiminde mevcut başkan Bayram Ceylan güven tazeledi.

Kooperatif binasında tek liste halinde gidilen kongrede Ceylan, yeniden başkan seçildi.

Ceylan, olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, "Dinar'da taşıyıcılar kooperatifi olarak bacasız bir fabrika gibi çalışarak ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağlıyoruz. Ben kooperatif üyelerime ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güçlü ve daha azimli bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kongre, pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek