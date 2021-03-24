Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:55
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle belediye ekipleri, buzlanmaya karşı bazı caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Bazı sürücüler de buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan kentteki park ve bahçelerde ise güzel kar manzaraları oluştu.

Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan özel çocuklara ziyaret

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Totop, Özçınar Özel Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezi'ndeki "özel" çocukları ziyaret etti.

Tortop yakından ilgilendiği çocuklarla hediyeler verdi.

Tortop'a, ziyaretinde Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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