Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünün 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki otobüsüne gelen Sandıklı Belediyesi personelleri, kan bağışında bulundu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla olağanüstü günler yaşadığını kritik dönemdeki Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Kızılay yetkilileri ise, kan bağışı yaparak sağlık sorunlarının erkenden önüne geçildiğini ve kan veren vatandaşların kendilerini daha dinç hissettiklerini ifade etti.???????

İscehisar'da yeni cami inşaatı çalışmaları

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yeni yapılacak caminin inşaatına başlandı.

Çukur Mahallesi TOKİ konutları bölgesine yeni yapılacak caminin alt yapı ve kazı işlemleri başladı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "TOKİ konutları bölgesine hayırsever bir işadamımız tarafından yaptırılacak olan caminin inşaat çalışmaları başladı. Belediye olarak da zemin düzleme işlemlerini tamamladık. Camimizin en kısa sürede bitirilerek ibadete açılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy